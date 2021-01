Blogueira faz comentário de cunho racista e se desculpa após repercussão

PUBLICIDADE

Em uma publicação feita, na última quinta-feira (21), a blogueira Isadora Farias fez uma insinuação de cunho racista, ao relacionar mau cheiro corporal com a pele de pessoas negras. O post realizado no Instagram viralizou rapidamente e foi repudiado por diversos fãs da influenciadora digital, que possui 36 mil seguidores. As informações são do site BHAZ.

“Quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho sério problema com ‘cecê’, eu tenho que passar desodorante bom. Inclusive às vezes eu compro de pele morena a negra, porque o negócio aqui é punk”, afirmou blogueira.

Com a repercussão do caso, Isadora Farias apagou a publicação e fez um post de retratação. A influenciodora digital pediu descupa pelo vídeo anterior e disse que não teve intenção de ofender. Além disso, afirmou que possui amigos negros.

“Eu não sou essa pessoa racista, eu amo os negros, eu amo todas as pessoas e eu trato as pessoas com igualdade. Quem me conhece aqui sabe. Eu não sou essa pessoa racista, eu amo os negros, eu amo todas as pessoas e eu trato as pessoas com igualdade. Quem me conhece aqui sabe”.