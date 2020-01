Blogueira é mordida por tubarão enquanto tira foto 

PUBLICIDADE 

A blogueira Ana Bruna levou uma mordida de tubarão nesta quarta-feira (29), ao tentar tirar uma foto durante as férias nas Bahamas.

O ataque ocorreu enquanto Ana estava boiando de costas com os braços abertos. O animal veio nadando e mordeu o braço dela.

No Instagram, a blogueira desabafou e disse que a mordida deve ter acontecido por causa do olho gordo dos seguidores.

“Eu acho que devem ter botado um olho gordo desgraçado na minha viagem. O tubarão que eu estava nadando agora me mordeu e arrancou um pedaço do meu braço. Quem tiver torcendo pra minha viagem ficar uma merda problema de vocês, não vou me abalar porque um tubarão mordeu meu braço”, disse ela.

A blogueira fez um curativo no braço e disse que iria procurar um médico para avaliar o ferimento.