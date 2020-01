Biquíni de fita isolante entra na moda neon e faz sucesso 

PUBLICIDADE 

O bronzeamento com fita isolante, que deixa aquela marquinha destacada, já é marca registrada do verão carioca. Mas o modelo pretinho básico é coisa do passado. De acordo com quem trabalha no ramo, o método continua na alta, mas agora as versões ultra coloridas em neón, com desenhos, estampas e até pedrinhas, caíram no gosto das clientes.

No Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, os modelos vão do mais básico, colorido com alças pretas, até os mais ousados, com animal print.

Apesar de ser uma novidade, o biquíni colorido, simples, com estampa ou pedrinha, não teve aumento de preço. O custo é em média de R$ 20 para a parte de cima do biquíni e R$ 20 para a parte de baixo.

Ao longo da areia, são várias as barracas que oferecem o serviço, que não costuma variar muito de preço.

Os biquínis de fita isolante montados diretamente no corpo não são uma novidade. Os modelos são colados direto na pele, com gaze protegendo as mucosas, como os mamilos. Eles não devem ser aplicados em peles com qualquer tipo de ferida.

Desde que a prática de bronzeamento com fita isolante se popularizou, dermatologistas alertam para os perigos desse tipo de exposição ao sol. Isso porque, além de montar o biquíni com a fita isolante, as “personal bronzers” também usam uma parafina preparada que ajuda a acelerar o processo de bronzeamento.

Com informações do Portal G1.