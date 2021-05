Biólogo descobre parasita no lugar da língua de um peixe

Na verdade, o parasita, popularmente conhecido como peixe-comedor-de-língua, é um crustáceo, que começa a vida como macho e fica dessa forma até identificar uma oportunidade para colocar o plano de simbiose em prática

O estudante de biologia marinha Don Marx, 27, da Cidade do Cabo, capital da África do Sul, fotografou um peixe com um parasita no lugar da língua. Sem saber,a foto se tornou histórica, por ser a primeira vez que tal hospedeiro fora registrado. As informações são do R7.

Na verdade, o parasita, popularmente conhecido como peixe-comedor-de-língua, é um crustáceo, que começa a vida como macho e fica dessa forma até identificar uma oportunidade para colocar o plano de simbiose em prática. Marx explicou no Facebook: “Eles encontram um peixe hospedeiro e entram pelas guelras”, explicou, “se prendem aos arcos das guelras, até que tenham idade suficiente para mudar para o gênero feminino.”

Como fêmea, a situação muda. “Ela se move para a língua, onde morde e interrompe a circulação sanguínea, fazendo com que se desintegre”. Todo esse esforço tem uma recompensa: o parasita substitui a função da língua do peixe e sobrevive do sangue e da mucosa do hospedeiro, ricos em nutrientes.