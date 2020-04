Bebês contraem Covid-19 durante internação em hospital

PUBLICIDADE 

As mães de vários bebês internados no Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, relataram que os filhos foram contaminados pela Covid-19. Os pacientes estavam internados em decorrência de problemas no coração. Além dos bebês, outras dez pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Os resultados foram confirmados entre funcionários, acompanhantes e pacientes.

Após uma enfermeira-chefe da unidade ser diagnosticada com a doença, todos precisaram fazer o teste. Em seguida, o resultado dos exames confirmou que os bebês contraíram a doença.

Uma mãe relatou que, após o filho testar positivo, também realizou o exame. Ela não teve acesso ao resultado, mas a unidade hospitalar informou a ela que deu negativo. A mãe denunciou que está em isolamento com a criança e não possui qualquer proteção.

O 5º andar da unidade hospitalar está isolado por 14 dias e passa por um processo de limpeza. Uma faxineira relatou que usa a mesma máscara há 30 dias, quando o ideal seria apenas 12 horas.

As visitas estão proibidas na unidade e os parentes reclamam de falta de informações sobre os pacientes internados com outras doenças.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, através de uma nota, que a direção do hospital está atuando para atender as necessidades de pacientes e acompanhantes. Ressaltou ainda que o boletim médico é passado aos parentes por telefone.