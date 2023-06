Bebê tem rosto completamente arranhado em creche

Segundo a mãe, a direção da creche disse que o bebê teria sido arranhado acidentalmente por outra criança

Ao buscar o filho de 10 meses em uma creche, uma mãe australiana ficou revoltada ao recebê-lo com o rosto coberto de arranhões. A mulher compartilhou a história e as fotos nas redes sociais.

Segundo a mãe, em entrevista ao canal 9News, a direção da creche, que fica em Melbourne, na Austrália, disse que o bebê teria sido arranhado acidentalmente por outra criança. Ainda assim, a mulher não acredita na versão dada.

“Foi uma coisa tão horrível para acontecer com um filho, não podíamos aceitar isso. Eles explicaram que isso aconteceu acidentalmente, mas simplesmente não podemos aceitar essa explicação. Mais de 20 arranhões no rosto dele, como isso pode acontecer acidentalmente?”, disse.

Em nota, a creche afirmou que leva a sério a segurança e o bem-estar de todas as crianças sob seus cuidados e expressou tristeza com o incidente. Ainda de acordo com a instituição, foi oferecido aos pais da criança apoio financeiro e médico para tratar os ferimentos.