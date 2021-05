Bebê surpreende ao nascer com o cabelo todo branco no interior do RS

“Eu achei estranho quando o vi, aí depois a médica veio falar que ele seria albino, mas até então eu nunca tinha visto”

Um recém-nascido surpreendeu sua mãe no dia 20 de Abril no município de Erval Grande. Outros integrantes da família nasceram com o cabelo preto, enquanto o pequeno Lucas Valentim Martinelli nasceu com os cabelos completamente brancos. A mãe, Dirce Soares, 30, desconhecia o Albinismo e se surpreendeu com o cabelo do menino. “Eu achei estranho quando o vi, aí depois a médica veio falar que ele seria albino, mas até então eu nunca tinha visto”, contou ela em uma entrevista à TV Bom dia.

A surpresa da condição de Lucas não espantou apenas sua família. O menino ficou famoso após ter suas fotos compartilhadas nas redes sociais dos familiares. A cor dos cabelos chamou atenção dos internautas, que interagiram com as fotos.

Albinismo exige cuidados

Lucas nasceu com uma alteração genética, que provoca a ausência completa ou parcial de pigmento na pele, cabelos e olhos. O albinismo é considerado raro e ocorre quando a pessoa recebe dois genes defeituosos, Segundo uma estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o albinismo no mundo acontece em 1 uma pessoa a cada 20.000 nascimentos.

O cuidado para quem tem essa condição é constante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o pigmento é responsável pela coloração da pele, mas também tem a função de protegê-la contra a ação da radiação ultravioleta. Desta forma, o albinismo requer cuidado com o sol, pois além da sensibilidade à luz forte, existe a propensão a desenvolver câncer de pele. Também precisam de acompanhamento oftalmológico, por estarem mais propensos a problemas visuais futuros.