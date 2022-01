Bebê para no hospital após ser vacinada com frasco inteiro da Pfizer

Nesta quinta-feira (27), a bebê deve passar por nova consulta no HC de Ribeirão Preto. De acordo com a mãe, ela não apresentou nenhuma alteração

Após receber o conteúdo de um frasco inteiro da vacina da Pfizer contra a Covid-19, uma bebê de seis meses foi parar no hospital, em Altinópolis (SP).

Segundo a mãe, que preferiu não se identificar, a menina foi levada ao posto de saúde no dia 17 de janeiro, para receber a vacina que previne doenças como coqueluche, meningite, tétano e hepatite.

Na hora de ser imunizada, a criança tomou a quantidade da dose contra a Covid, equivalente a seis doses. O erro foi notado pela técnica de enfermagem, que imediatamente entrou em contato com a Vigilância Sanitária e acionou uma médica do posto de saúde para examinar a bebê.

A criança foi levada ao Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, onde permaneceu por três dias em observação.

A menina recebeu alta no dia 21 e continua sendo acompanhada em casa por equipes de saúde.

Nesta quinta-feira (27), a bebê deve passar por nova consulta no HC de Ribeirão Preto. De acordo com a mãe, ela não apresentou nenhuma alteração.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Altinópolis disse que tomou as medidas necessárias para atendimento da criança.

“A Secretaria de Saúde de pronto tomou todas as medidas necessárias encaminhando a criança para avaliação medica no Hospital de Misericórdia local e após para o HC Criança, onde permaneceu internada para monitoramento até o dia 21 de janeiro. A criança permanece bem e continua sendo acompanhada pela equipe de saúde do município.”