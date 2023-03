bebê nasce empelicado em GO e médico faz cócegas para acordá-lo

A criança nasceu em Anápolis (GO) e encantou a equipe médica. O parto empelicado é considerado raro

Um bebê encantou a todos na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, localizado em Anápolis . A criança com o nome de Guilherme Auak, nasceu nessa quinta-feira (30/3), e estava empelicado, o menino parecia cochilar tranquilamente no momento do nascimento, para romper a bolsa o médico precisou fazer cosquinha.

Parto raro



O parto empelicado é considerado raro. Ele acontece quando a criança “vem ao mundo” envolta pela bolsa amniótica, que é uma membrana pela qual a mãe passa nutrientes e oxigênio para o filho durante a gestação. A incidência de casos é de apenas em um a cada 80 mil partos. Geralmente, essa película costuma se romper durante o nascimento do bebê.

Pelo Instagram, a mãe do pequeno Guilherme Auak, Katia Souza, celebrou muito o primeiro respiro do filho. “Nosso quarto amor, nosso presente. Filho, te amamos tanto. Obrigado por vir, por ser você, nosso Guilherme Auak. Obrigada, Deus, por nos conceder tamanha bênção em nossas vidas”, disse ela.