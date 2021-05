Bebê nasce com anticorpos após mãe contrair Covid

Em 18 de maio, os exames mostraram que a menina, assim como a mãe, tem os anticorpos contra o coronavírus

A pequena Antonella Ramirez Jucá nasceu com anticorpos contra Covid-19, após sua mãe contrair a doença durante a gestação. A mãe e o pai da criança são moradores de Cruzeiro do Sul-AC e descobriram a boa notícia por meio de um exame de sangue da filha. As informações são do Portal G1.

A mãe, a empreendedora Joicilene de Souza Ramirez, de 35 anos, não chegou a apresentar os sintomas da doença. No oitavo mês de gestação, Joicelene fez um teste para a doença, mas o resultado deu negativo. Posteriormente, novos exames comprovaram que a mulher havia adquirido anticorpos contra a Covid-19, comprovando que ela já havia contraído a doença.

Em 22 de abril, após o nascimento de Antonella, os pais foram orientados a também realizar o exame na criança. Em 18 de maio, os exames mostraram que a menina também tem os anticorpos contra o coronavírus. O pai da bebê, o militar Maicon Silva Jucá, de 31 anos, contou que os médicos ficaram surpresos, visto que se trata de um caso muito raro.

De acordo com especialistas, a passagem de anticorpos da mãe para o filho é bastante comum em doenças virais, no entanto, sempre há o risco da criança contrair a doença. O fato da bebê não ter sofrido qualquer sintoma da Covid-19, foi um alívio para a mãe e uma surpresa para os profissionais que realizaram o parto. O ginecologista e obstetra Billy Rodrigues, que realizou o parto, contou que foi o primeiro caso do tipo que ele atendeu.