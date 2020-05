Bebê morre por coronavírus em São Paulo

PUBLICIDADE 

O novo coronavírus levou mais um bebê a óbito na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o recém-nascido tinha apenas um ano.

A vítima se junta a outro bebê que faleceu, vítima da doença, no Estado. O primeiro bebê morto pela Covid-19 tinha seis meses.

Com esta morte, São Paulo soma 2.851 mortos por conta da pandemia de coronavírus. Ao todo, 1.050 pessoas morreram em cidades do interior do Estado, que conta com 34.053 casos.

Só nas últimas 24 horas foram internados 300 pacientes em São Paulo, aumentando 9,3 mil o número de pacientes em hospitais do estado.

No Estado 3.661 estão internados em unidades de terapia intensiva (UTI).

