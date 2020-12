Bebê fica com queimaduras em mais de 30% do corpo após ser atingido por leite quente

PUBLICIDADE

Um bebê, de apenas 4 meses, ficou com mais de 30% do corpo queimado após ser atingido por leite quente, na tarde dessa quarta-feira (23). O irmão do bebê, de 5 anos, deixou o leite cair sobre a criança.

O acidente ocorreu em em Sete Lagoas-MG. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe dos meninos havia esquentado o leite e colocado em uma mamadeira para os dois filhos. O mais velho pegou o recipiente e, acidentalmente, deixou o leite cair sobre o bebê.

A mãe das crianças levou o filho para um posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na cidade.

Os socorristas constataram que a criança estava em estado grave e que a região do tórax foi a parte mais atingida. Em seguida, os a equipe solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros.

O bebê foi levado de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte-MG. No percurso, a vítima precisou ser intubada.