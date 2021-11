Bebê engasga com leite materno e morre

A mãe do pequeno, que tinha apenas um mês e 16 dias, relatou a equipe do Corpo de Bombeiro que estava amamentando dormindo

Um recém nascido morreu engasgado com leite materno na parte alta de Maceió. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 24. A mãe do pequeno, que tinha apenas um mês e 16 dias, relatou a equipe do Corpo de Bombeiros que estava amamentando dormindo e acordou com a criança engasgando.

Durante a ligação feita pela mulher de 25 anos, os bombeiros deram orientações sobre como desobstruir as vias aéreas do bebê.

Ao chegar no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o pequeno e o levou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Maria, onde o óbito foi constatado.