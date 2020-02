Bebê é vítima de maus-tratos de familiares embriagados

PUBLICIDADE 

Pai e tio de um bebê de apenas 16 dias de vida foram presos suspeitos de maus-tratos. Segundo a polícia, os homens estavam embriagados e derrubaram a vítima de uma rede durante uma briga. Ela foi levada para um hospital com uma fratura na cabeça.

O caso aconteceu no município de Maués, a 276 km de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (3). O bebê foi socorrido e encaminhado para o hospital do município. Devido a gravidade do ferimento e o pouco tempo de vida, A criança deve ser transferida para um hospital em Manaus, para os procedimentos médicos adequados.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. A polícia informou ainda que o conselho tutelar também acompanha o ocorrido e a situação da criança.