Bebê é encontrado vivo em funerária. Polícia investiga

Um bebê de 49 dias, tido como morto em um hospital, foi enterrado vivo na tarde de domingo (12). Horas depois, a criança foi encontrada viva por um agente da funerária.

O caso aconteceu em Foz do iguaçu-PR. De acordo com a família, o bebê foi levado ao hospital no sábado (11) após ter refluxo por conta de uma fórmula a base de leite em pó para ganhar peso. O produto foi indicado por um pediatra.

Por volta de 16h30 de domingo, o hospital declarou a morte do bebê. Ele foi levado à funerária, mas um agente funerário ligou para a família dizendo que o viu com vida.

Depois de descobrir que o garoto ainda estava vivo, os familiares o encaminharam para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, de Foz do Iguaçu-PR.

No entanto, a criança não resistiu e, por volta de 10h50 de segunda (13), veio a óbito.

O corpo do menino foi levado ao IML para exames que devem determinar a causa da morte.

A Unimed Foz do Iguaçu informou que o fato é inédito na história do hospital. Conforme comunicado, os atendimentos prestados ao bebê foram realizados no hospital da cooperativa médica.

“Em momento algum o menor saiu do hospital a não ser quando foi encaminhado a unidade de terapia intensiva. Deve ser ressaltado também, que assim que forem efetivadas as apurações necessárias, serão noticiadas as conclusões tomadas”, diz trecho da nota.

Ainda segundo o comunicado, a unidade informou que vai prestar “todo apoio ao seu alcance” aos familiares da criança e que está “a disposição dos órgãos competentes para as informações e esclarecimentos importantes, afim de que os fatos sejam completa e exaustivamente compreendidos e elucidados”.