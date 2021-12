Bebê é encontrada morta na cama da mãe

No local, a PM confirmou a morte. Os militares viram hematomas na barriga e nas costas da bebê. Peritos suspeitam que a menina teria morrido por asfixia mecânica

Na manhã de domingo (5), uma bebê de 4 meses foi encontrada morta na cama da mãe, em Esmeraldas (MG). De acordo com a Polícia Militar (PM), foi a mulher de 37 anos, mãe da bebê, quem acionou os militares.

Conforme a mãe, ela dormiu com a menina e com outro filho de 4 anos na cama dela. Quando acordou viu que a bebê estava com nariz sangrando e sem pulsação.

No local, a PM confirmou a morte. Os militares viram hematomas na barriga e nas costas da bebê. Peritos suspeitam que a menina teria morrido por asfixia mecânica e que as marcas no corpo podem ter sido provocadas por acúmulo de sangue.

A mãe da menina foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. Por meio de uma nota, a Polícia Civil disse que a perícia compareceu ao local para realizar os primeiros levantamentos.

“O corpo da criança foi removido ao Instituto Médico-Legal André Roquette para ser submetido a exames. A mãe foi conduzida para a Delegacia de Plantão, em Ribeirão das Neves, onde será ouvida”.