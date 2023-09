Bebê e cachorro morrem após ficarem esquecidos por babá em carro nos EUA

A babá, foi detida na última terça-feira (12) e agora enfrenta acusações de negligência infantil e crueldade animal

Uma tragédia chocante ocorreu nos Estados Unidos, onde uma bebê de apenas 11 meses e um cachorro perderam suas vidas após permanecerem esquecidos dentro de um veículo por um período de seis horas. A responsável pelos cuidados da criança, Kristen Danielle Graham, de 40 anos.

De acordo com informações da polícia, Kristen estava cuidando da criança há aproximadamente dois dias. No entanto, as circunstâncias que levaram à tragédia ainda estão sendo investigadas, e a babá forneceu relatos “conflitantes” sobre como a bebê e o cachorro foram deixados no interior do veículo. As informações foram divulgadas pelo NBC New York.

Atualmente, uma investigação está em curso, e o corpo da bebê, identificada como Myrical Wicke, está sendo submetido a exames pelo médico legista para determinar a causa precisa de sua trágica morte.