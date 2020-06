Bebê de um mês é encontrado morto e mãe alega que dormiu sobre a criança

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (1), um bebê de um mês foi encontrado morto em uma casa da Comunidade Estaca Zero, no município de Lagoinha do Piauí. A mãe do menino alegou que acabou por dormir em cima da criança.

A mãe e o pai foram detidos pela Polícia Militar.

De acordo com o cabo Danilo Castelo Branco, comandante do Grupamento da PM de Lagoinha do Piauí, os policiais foram acionados pelo conselho tutelar. Segundo o cabo a mãe estava embriagada e, por isso, não percebeu que havia deitado em cima da criança na cama.

“Foi repassado para nós pelo Conselho Tutelar. É um menino de um mês de vida e, chegando ao local, vimos que ele estava morto. A mãe disse que chegou em casa com o pai do bebê e que os dois haviam ingerido bebida alcoólica. A criança estava no meio da cama e, durante a noite, a mulher teria deitado em cima do menino”, explicou.

Contudo, os agentes encontraram hematomas no corpo do bebê “Ao encontrar o corpo, um policial visualizou hematomas no bebê. Então, ficamos na dúvida sobre a versão da mulher. O casal foi detido. Eles são usuários de drogas”, relatou.

