Bebê de um ano morre após ser atingido por bala perdida no RJ

A criança estava com o pai em um salão de barbeiro

Na tarde de segunda-feira (25), um menino de um ano e meio morreu após ser atingido por um tiro. A criança estava com o pai em um salão de barbeiro.

O caso aconteceu em Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ). A criança identificada como Mário Neto Ferreira chegou a ser levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois homens foram mortos no mesmo tiroteio. Juan Batista de Souza, de 24 anos, morreu no local. Renan Felipe Batista Nunes também foi levado para o hospital, mas não resistiu.

Uma criança de 3 anos foi ferida de raspão no tornozelo e teve alta. A Polícia Civil investiga o caso e pede que a população ajude com qualquer informação.

O pai de Mário fez um post nas redes sociais e lamentou a morte do filho. “Hoje foi meu filho, perdeu a vida cortando cabelo no salão vítima da violência do Estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e seis meses meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma”, afirmou Lucas Lourenço