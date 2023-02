Bebê de um ano morre após engolir bateria de lítio

A criança foi levada pela mãe até a UPA após perceber que a menina estava com sangramento na garganta

Uma bebê de um ano morreu após engolir uma bateria de lítio em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na quarta-feira (1º). Sophia Eloah da Silva chegou a ser internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marumbi, mas não resistiu.

Segundo o médico Douglas Spadotto, a criança foi levada pela mãe até a UPA após perceber que a menina estava com sangramento na garganta.

Durante avaliação no local, foi identificado que a menina tinha tido uma hemorragia.

“A gente acredita que ela teve uma lesão química do trato digestivo e, possivelmente, houve um sangramento brusco após isso, o que causou um choque hemorrágico através dos componentes químicos”, explicou.



As causas do acidente ainda são investigadas.