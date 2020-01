Bebê de um ano de idade morre eletrocutado ao encostar em geladeira

PUBLICIDADE 



Ao encostar em uma geladeira, um bebê de um ano e dois meses morreu na própria casa após sofrer uma descarga elétrica. O caso aconteceu no município de Assaré, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a polícia, Vitor Manoel Alves de Oliveira ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Assaré, mas não resistiu. Segundo informações, a mãe da criança estava na cozinha de casa, próxima à criança, quando ocorreu o acidente.

A criança foi levada ao Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte, onde foi confirmado o óbito em consequência da descarga elétrica.