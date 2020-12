Bebê de seis meses morre após ser diagnosticada com Covid-19

PUBLICIDADE

Uma bebê de seis meses, identificada como Paloma Alves de Souza, veio a óbito, nessa terça-feira (8), após ser diagnosticada com a Covid-19.

A menina estava internada no Hospital Infantil de Palmas-TO. A paciente deu entrada no Hospital Municipal de Lagoa da Confusão em 6 de dezembro e depois foi encaminhada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Na unidade, a criança recebeu alta e foi encaminhada para casa. Posteriormente, a criança precisou ser internada novamente, dessa vez no Hospital Infantil de Palmas, onde morreu.

O município de Lagoa da Confusão registrou 15 mortes em decorrência da Covid-19, contando com o óbito da bebê. O local registra ainda 716 casos da doença, desde março. Desse total, 699 se recuperaram e dois estão internados.

Nesse mesmo período, duas crianças, entre 0 e 9 anos, também vieram a óbito e 55 estiveram internadas em todo o Tocantins.