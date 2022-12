Bebê de quatro meses morre asfixiada com sacola plástica

A mãe teria deixado a criança sozinha, e depois a encontrado com a sacola no rosto, já sem vida

Uma criança de quatro meses morreu asfixiada com uma sacola plástica em Hidrolândia, no interior do Ceará, neste domingo (11). A morte foi confirmada pela Polícia Civil do estado, que investiga o caso. A mãe teria deixado a criança sozinha, e depois a encontrado com a sacola no rosto, já sem vida.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a morte de uma bebê de quatro meses. Na ocasião, familiares levaram a bebê para um hospital da região, onde a criança deu entrada já em óbito.

Equipes da 3ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a unidade de saúde para registrar a ocorrência. Contudo, somente mediante a conclusão do laudo cadavérico da Perícia Forense (Pefoce) será possível afirmar o que causou o óbito. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Santa Quitéria.