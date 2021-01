Bebê de oito meses morre após se engasgar com leite

PUBLICIDADE

Um bebê veio a óbito após se engasgar com leite, na tarde desse domingo (10). A criança, de oito meses, chegou a ser internada em um hospital, mas não resistiu.

O caso ocorreu no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa-PB. O bebê se engasgou com o leite ao ser colocado no berço. Em seguida, a criança foi encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma, onde veio a óbito.