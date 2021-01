Bebê de 6 meses morre por complicações da Covid-19

PUBLICIDADE

Uma bebê, de seis meses, veio a óbito em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretária Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, no balanço dessa quinta-feira (28). A menina veio a óbito em Cruz Alta, no Noroeste do estado, na quarta-feira (27).

Os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer em 1° de janeiro, e a menina precisou ser internada no Hospital Regional Santa Lúcia. Ela já apresentava comorbidades, como uma má formação congênita severa, além de se alimentar apenas por sonda no intestino.

Devido ao agravamento do estado de saúde, ela morreu na unidade de saúde. Segundo médico que atendeu a paciente, ao nascer, ela ficou 3 meses em uma UTI de hospital em Porto Alegre.

Segundo os profissionais de saúde, as debilitações causadas por outros motivos também influenciaram na morte da paciente. No atestado de óbito foi registrada morte por Covid-19.