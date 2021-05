Bebê de 4 meses achado morto em quintal de casa em MT teve traumatismo craniano

O corpo do menino foi encontrado na segunda-feira (17). A criança estava com alguns membros do corpo cortados e em avançado estado de decomposição

De acordo com exame de necropsia, o bebê de quatro meses, encontrado morto e enterrado em um quintal de uma casa em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, sofreu traumatismo craniano. O laudo foi realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O corpo do menino foi encontrado na segunda-feira (17). A criança estava com alguns membros do corpo cortados e em avançado estado de decomposição. Conforme as autoridades, a suspeita é que a mãe do bebê, de 22 anos, tenha cometido o crime. A mulher fugiu da cidade na última sexta-feira (14), passou por Cuiabá, e foi presa em Porto Velho (RO), um dia depois que o filho foi encontrado morto. Uma das inquilinas da casa, que tinha alugado o imóvel com uma amiga, mas deixou o local. Essa amiga passou a dividir o imóvel com uma terceira pessoa, que seria a mãe da criança. Quando a mulher voltou à casa para buscar alguns pertences, encontrou a casa trancada e o corpo do bebê no chão. O corpo teria sido desenterrado pelo cachorro que ficava na casa. Em depoimento, a suspeita informou que enquanto dormia a criança se engasgou com o próprio vômito e morreu. Quando acordou, o filho já estava morto e ela enterrou o corpo no quintal. O pai da criança ainda não foi identificado.