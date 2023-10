Bebê de 3 meses morre esmagado por irmão de 1 ano durante noite de sono

O irmão rolou na cama durante o sono e acabou deitando sobre o bebê

Na última quarta-feira (25), na cidade de Anápolis, localizada a 55 km de Goiânia, um bebê de apenas 3 meses perdeu a vida de forma trágica. O incidente ocorreu quando o irmão mais velho, com apenas 1 ano de idade, rolou na cama durante o sono e acabou deitando sobre o bebê.

A tia das crianças relatou que a mãe estava na cama com seus filhos, mas só percebeu a ausência de respiração do bebê mais novo quando acordou no meio da madrugada.

Imediatamente, o bebê foi levado para uma unidade de saúde, mas já estava sem vida quando chegou, conforme confirmado por um parente da família.

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis emitiu um comunicado informando que os pais chegaram com a criança na unidade de saúde a bordo da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o bebê já estava em parada cardiorrespiratória.