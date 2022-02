Bebê de 2 anos é hospitalizado após ser picado por aranha venenosa

O pequeno Miguel Alves chegou a passar por outras unidades de saúde e não conseguir atendimento até chegar à internação

Um menino de 2 anos foi parar no hospital para tratar de uma picada de aranha. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Ele foi levado e internado no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) dias depois de ser picado por uma aranha venenosa marrom.

O pequeno Miguel Alves chegou a passar por outras unidades de saúde e não conseguir atendimento até chegar à internação. A família da criança diz que ele foi diagnosticado com outras doenças, antes de ser de fato tratado pela picada.

A tia do bebê, Andressa Fernandes, disse nas redes sociais que a família precisou pagar uma consulta particular com um infectologista para obter um laudo que confirmasse a veracidade da picada. Ele já estava passando mal há 10 dias, contou a familiar, indignada.

Ela seguiu dizendo que Miguel começou a apresentar sintomas no dia 12 de fevereiro, a família encontrou a aranha no berço dele. O pequeno chegou a apresentar uma febre de 40º quando foi levado ao Hecad. Lá, ele foi diagnosticado com dengue.

A picada de aranha foi mencionada pelos responsáveis do menino, entretanto, a tia afirma que a equipe médica não internou o garoto, que continuou apresentando sintomas.

Diante das tentativas frustradas, a família optou por pagar uma consulta particular com um infectologista. Na ocasião, o especialista confirmou a picada e prescreveu uma drenagem, um procedimento cirúrgico.

Depois do laudo, a família retornou até o Hecad e conseguiu a internação. Miguel vem sendo avaliado desde então. Andressa, no entanto, afirmou que o menino não passou pela cirurgia indicada pelo médico de início, pois o Hecad não possui um infectologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horas depois, a tia fez uma atualização na postagem e agradeceu a ajuda de todos, informando que o menino finalmente havia sido atendido e feito a drenagem.