Bebê de 13 dias morre em hospital após estupro

Um bebê de 13 dias de vida morreu com sinais de estupro no Hospital Municipal de Santana do Araguaia, no Pará. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (11).

De acordo com a polícia, o pai biológico da criança é o suspeito de cometer o crime. Ele levou a criança recém-nascida ao hospital e a polícia foi acionada, já que ele apresentava atitudes suspeitas.

O homem foi preso em flagrante e apresentado na delegacia da cidade.