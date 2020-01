Bebê com tumor maior que a cabeça é retirado da mãe, em cirurgia que contou com 50 profissionais

PUBLICIDADE 

Duas salas para cirurgia e 50 profissionais foram mobilizados no centro cirúrgico do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para atender a uma gestante de 34 semanas, que deu a luz a uma criança com com Teratoma Cervical, um tipo de tumor.

A mulher chegou ao hospital no dia 7 de dezembro de 2019, queixando-se de dor abdominal. Medicada, a mãe passou por exames e permaneceu internada.

Com o diagnóstico, a equipe passou a estudar o caso com informações de artigos científicos, além da experiência dos profissionais e simulações teóricas. Participaram: médicos, cirurgiões, enfermeiros, anestesistas, obstetras, pediatras com especialidade na cabeça e pescoço, além de intensivista neonatal, técnicos e até fisioterapeutas.

A cirurgia complexa contava com a retirada do bebê por meio da cesariana, entubando-o logo em seguida. conduzido para outra sala, houve a retirada do tumor, enquanto a mãe também passava pela conclusão do parto.

Vanessa já teve alta médica. O bebê, chamado José, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal por ser prematuro e também para acompanhamento especializado da sua evolução.

O tumor era maior que a cabeça da criança, diz médica

A diretora-presidente do HRMS, também especialista em cirurgia em cabeça e pescoço, Rosana Leite.