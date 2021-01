Bebê com sinais de estupro morre após dar entrada em UPA

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (4), um bebê de 1 e ano 8 meses com sinais de estupro morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacintinho (AL). Segundo informações do G1, não há informação de quem cometeu o crime, mas o pai da criança é o principal suspeito.

De acordo com a PM, o pai e uma pessoa não identificada levaram a bebê para a UPA do Jacintinho. Na unidade de saúde, a assistência social acionou a polícia por causa dos indícios de estupro.

Ainda segundo a polícia, o pai e a menina estão em situação de rua e moram em um prédio abandonado no bairro Mangabeiras. A PM não tem informação sobre a mãe do bebê.

O pai da criança foi levado pela polícia à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão que investiga o caso.