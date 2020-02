BBB 20: Grávida de nove meses mulher de Pyong Lee apaga publicações de apoio ao marido

PUBLICIDADE 

Após Diogo Melim, namorado da influencer Boca Rosa, ter apagado fotos com a digital influencer, agora foi a vez de Sammy Lee, mulher de Pyong Lee ter a mesma atitude. Após ver o marido tentando beijar Marcela na última festa do BBB20, ela decidiu apagar as fotos que havia publicado ao lado de Pyong neste ano. Além disso, removeu publicações que havia feito que exaltava a participação no reality show.

Grávida de nove meses e prestes a dar à luz Jake, primeiro filho do casal, Sammy tem recebido muito apoio nas redes sociais, principalmente do público feminino. Ela chegou a ganhar mais de 300 mil novos seguidores em pouco tempo.

Depois do comportamento de Pyong em festa no BBB, Sammy tem se limitado a falar sobre maternidade em suas redes sociais, deixando de lado os bate-papos diários sobre o reality. Ela foi questionada sobre a atitude do marido, mas optou por ficar em silêncio a respeito do assunto.