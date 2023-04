Barueri suspende aula em escola após corpo achado em sala e descarta ataque

As polícias Civil e Militar foram ao local após o corpo do guarda ser encontrado. Causa da morte ainda será investigada pela polícia

O corpo de um guarda patrimonial foi encontrado na sala dos professores da escola Professor Egídio Costa, em Barueri, nesta quarta-feira (12). Qualquer atentado contra o profissional foi descartado pelo secretário municipal de Educação.

As polícias Civil e Militar foram ao local após o corpo do guarda ser encontrado. Causa da morte ainda será investigada pela polícia. Porém, o secretário municipal de Educação, Celso Furlan, disse que não tem relação com supostos atentados.

As aulas foram suspensas na escola por 3 dias. Foi decretado luto oficial na cidade.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.