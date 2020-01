Barraca de praia cobra R$ 60 de cliente que comprar de ambulantes

PUBLICIDADE 

Uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza, causou revolta dos consumidores na última terça-feira (14). Nos coqueiros e na estrutura do local, um aviso: “Cobramos R$ 60 de rolha por produto consumido não da barraca”. O aviso informa que os clientes não podem consumir produtos vendidos por vendedores ambulantes fixos. Em caso de descumprimento, os usuários são obrigados a pagar a taxa adicional.

Segundo um gerente da barraca, os avisos foram colocados na última segunda-feira (13) para evitar a venda fixa de produtos durante uma festa particular no local. O estabelecimento não tem problemas com os vendedores ambulantes que se deslocam pela praia, mas questiona aqueles que ficam parados no estabelecimento.



O órgão de defesa do consumidor do Ceará, o Decon, apura o caso para saber se há infração aos direitos dos clientes.

A presidente da Associação das Barracas da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, considera como “uma atividade totalmente contra o fluxo” a cobrança imposta pelo estabelecimento. Apesar de afirmar que há um assédio dos ambulantes, ela diz que a entidade preza pela boa convivência com os vendedores.