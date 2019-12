Bárbara Paz emocionada, relembra acidente de carro sofrido no Natal de 1992

View this post on Instagram

Morri dia 25 de dezembro de 1992, Num chevet branco ao som de Erótica de Madonna. /Não gosto daquelas pessoas que acordam sempre felizes. Aquelas que postam fotos sorrindo . Como se o mundo fosse feliz. /Odeio Natal . 434 pontos , espessura.- tamanho . pó de vidro . Rasgo . Corte . Fratura . Exposta . Dentes ,mandíbula .Reza. álcool, lésbicas? -adolescentes :gêmeas ,música, livro .Vestido branco. /-Era pêssego que eu comia . -Ela não quis dormir na casa dele. Pediu o carro.-17 anos. Traumatismo craniano .perda da consciência/desmaio;dor de cabeça intensa;sangramento na cabeça, pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido;diminuição da força muscular;sonolência;dificuldade na fala;alterações a visão e na audição;perda da memória; Tento medir o tamanho . Rasgo de orelha direita até a boca . Pele suspensa por um nervo . Dentes expostos . Do lado esquerdo ?. Rasgo do olho até a boca . Pó de vidro . Música .Raio x./Vamos rezar uma novena . Ela perdeu a mãe , não não tem pai . Morreu também . Diz que é modelo .Não para de falar . Tagarela. Ela precisa parar para não rasgar mais a pele.”. 'A morfina é um fármaco narcótico de alto poder analgésico usado para aliviar dores severas. Pertencente ao grupo dos opioides, foi isolado pela primeira vez em 1804 por Friedrich Sertürner, que começou a distribuir a droga em 1817.’ Estou com sono , mas não vou parar de dar o depoimento . Pode ligar para 597-1595 não! não tem ninguém .. liga para o ..Sr. Gonzales em Novo Hamburgo . Ele é médico. Pai das meninas . que horas são ? Bebi .Tomei um porre .Champanhe ./-Posso te contar uma coisa ? Nasci ao som de Rebel Rebel de David Bowie em 1974. Ano que tocava Eagles, Linda Rostad, Rolling Stones, Gloria Syanor com Never Say Goodbye , George MacCrace com Rock you baby Queen, Killer Queen, Bob Marley com no women cry , Clara Nunes e Secos e Molhados. .S=Dont let the sun go down on me .. and Good Bye Yellow Brick road..by Elton John( na lista das mais tocadas ) ./-coca-cola tem? /-você pode não sorrir? /-não consigo / -mas é que tem vidro no seu rosto ./-é que é muito engraçado / -não tem coca-cola no hospital?/ -é que hoje é feriado é natal./ – e não tem coca ? ( pág.12 Livro B).