Bar na Bahia tinha vaso sanitário instalado na calçada

Localizado em uma área residencial, a ideia exótica provocava desconforto aos vizinhos, que reclamavam do forte cheiro de urina

Em Feira de Santana, litoral da Bahia, um bar foi notificado pela prefeitura da cidade por ter instalado um vaso sanitário na calçada, em frente ao estabelicimento. O caso gerou diversas reclamações de moradores da região e repercutiu nas redes sociais.

O dono do bar retirou a latrina do local após a advertência.

Não só frequentadores do bar podiam utilizar a privada, qualquer pessoa poderia fazer uso do sanitário que era coberto por um pedaço de piso de cerâmica. Para oferecer ‘privacidade’ aos usuários, a latrina era fechada por engragados de cerveja empilhados.

Localizado em uma área residencial, a ideia exótica provocava desconforto aos vizinhos, que reclamavam do forte cheiro de urina. Foi a comunidade que denuncioi o caso ao poder público.

O dono do comércio recebeu um prazo de 72 horas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana (Sedur) para, além de desfazer a instalação, se explicar acerca da mesma. O vaso sanitário foi retirado no mesmo dia que recebeu o alerta.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Carneiro, a construção foi feita sem a autorização necessária. A obra, inclusive, era um risco para pessoas com dificuldades de locomoção, já que havia um buraco no chão.

“Essas pessoas acabam tendo que disputar o tráfego junto aos carros, correndo riscos, por conta dessas ocupações irregulares. Temos o máximo de atenção com as calçadas e pedimos a colaboração e o respeito de todos para que mantenham esses passeios desobstruídos”, disse ao g1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







Foto: Prefeitura de Feira de Santana

Sérgio fez, ainda, um alerte sobre a importância de denúncias em situações do tipo, e reforçou que o aplicativo ‘Fala Feira 156’ é o principal meio de comunicação entre a administração municipal e os moradores.