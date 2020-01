Baleias e golfinhos surpreendem fotógrafos no litoral paulista 

PUBLICIDADE 

Quatro espécies de golfinho e uma de baleia já foram avistadas neste mês entre Ilhabela e São Sebastião-SP. Assim como a variedade, a frequência das observações e o número de indivíduos surpreenderam os especialistas.

A aparição de golfinhos é um verdadeiro desfile com show de acrobacias, característica comum do golfinho-pintado-do-atlântico, por exemplo: a espécie fica mais ativa em regiões onde há comida disponível e usa de suas habilidades aquáticas para mostrar que está se divertindo e interagindo com o meio.

Na lista de flagrantes na região constam ainda as toninhas, espécie ameaçada de extinção; e os golfinhos-nariz-de-garrafa, cujo grupo avistado era de 50 indivíduos.

Na primeira quinzena de janeiro os fotógrafos e observadores também comemoram o avistamento de uma baleia-de-bryde, espécie que vive na região e, durante o verão, se aproxima da costa para se alimentar.

Mesmo com o corpo alongado de até 16 metros, a baleia é discreta e raramente observada, pois evita a aproximação de embarcações.