Baleia morre por eutanásia durante tentativa de resgate

Mergulhadores de resgate guiaram a baleia durante a noite para dentro de uma rede antes que um guindaste a levantasse do rio em uma operação que durou seis horas

Uma baleia beluga, que estava perdida no rio Sena, morreu nesta quarta-feira (10) durante uma tentativa de devolvê-la ao mar no norte da França, disseram as autoridades.

Quando avistaram o animal no rio, a operação foi pensada para fazer o transporte em um caminhão refrigerado até o porto de Ouistreham, no Canal da Mancha. Mas durante a viagem, a já fraca beluga sofreu uma falha respiratória e os veterinários realizaram uma eutanásia no animal pouco depois de chegar no porto.

“Apesar de uma operação de resgate sem precedentes, é com tristeza que anunciamos a morte do cetáceo”, disseram as autoridades locais de Calvados.

O plano era transferir a baleia desnutrida para uma bacia de água salgada, na esperança de que ela recuperasse alguma força antes de ser transferida para o mar. Mas todos sabiam que era algo arriscado.

O macho de quatro metros pesava 800 kg, bem abaixo do peso típico de uma beluga adulta, que é de 1.200 kg, e não tinha se alimentado desde que foi avistado pela primeira vez no rio Sena, na semana passada.

Os socorristas acreditam que ele estava doente antes de subir o rio a 70 km de Paris.

A condição da baleia se deteriorou durante a viagem para a costa. Ela ainda estava viva quando chegou a Ouistreham, mas estava fraca e com dificuldade para respirar.

O grupo de conservação marinha Sea Shepherd France, que estava envolvido na operação de resgate, disse que deixar a baleia no Sena a teria condenado à morte certa. Uma beluga não consegue sobreviver a períodos prolongados na água quente e doce dos rios.

“(A operação) era arriscada, mas essencial para dar uma chance a um animal que, de outro modo, estaria condenado”, acrescentou o grupo.

No final de maio, uma orca gravemente doente nadou dezenas de quilômetros pelo Sena e morreu de causas naturais depois de tentativas de guiá-la de volta ao mar falharam.

Em setembro de 2018, uma beluga foi avistada no rio Tamisa a leste de Londres.

As baleias beluga normalmente vivem em águas árticas ou sub-árticas.