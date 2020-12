Baleia jubarte de 20 toneladas morre após encalhar em praia de SC

PUBLICIDADE

Na manhã desta sexta-feira (11), uma baleia jubarte morreu após encalhar em uma praia de São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. Segundo informações do G1, o animal tem 12 metros de comprimento e pesa 20 toneladas.

O animal encalhou na noite desta quinta (10) e começou a ser monitorada. Na manhã de hoje o mamífero não resistiu e morreu.

A necropsia da baleia será realizada pelo projeto de Monitoramento de Praias (PMP). A jubarte estava magra quando foi encontrada, além de apresentar baixa frequência cardíaca.

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, já aconteceram 69 ocorrências desse tipo no Brasil. A Bahia lidera o ranking de baleias encalhadas, com 22 até dezembro.

As autoridades alertam que quem avistar um animal marinho debilitado ou morto na praia deve ligar para 0800 642 3341, (47) 3471 3816 ou (47) 99212 9218