Baile de formatura é cancelado após estrutura de gesso desabar 

Neste sábado (11), uma parte da estrutura de gesso de um centro de eventos cedeu. No momento estava acontecendo um baile de formatura do curso de direito. O desabamento ocorreu no início da cerimônia, por volta das 23h30, e deixou um idoso ferido. Uma parte metálica da refrigeração também caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado, o motivo foram infiltrações na estrutura. A festa foi cancelada e o local interditado.

Nesta segunda-feira (13), haverá uma nova vistoria com a presença de um responsável técnico.

O caso ocorreu em Santa Maria-RS. A formatura era do curso de direito da faculdade Fadisma. A faculdade se comunicou por meio de nota:

“A FADISMA preza pela segurança de seus alunos e familiares e tomará as medidas cabíveis para esclarecer a situação. A Direção Geral da FADISMA, tanto quanto alunos, familiares e amigos presentes, lamenta profundamente o ocorrido e coloca-se à disposição para todo e qualquer auxílio.”