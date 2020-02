Babá luta com agressor, mas é asfixiada e morta em tentativa de estupro

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (17), o suspeito de matar Angélica Nogueira dos Santos, 24, foi preso. A mulher estava desaparecida desde o dia 9 e foi encontrada sem vida nas margens de um riacho em Eusébio, Região metropolitana de Fortaleza, na quinta-feira. O homem foi preso em decorrência de um mandado de prisão temporária.

De acordo com informações da polícia, a intenção do suspeito era de estuprar a vítima. Angélica resistiu e foi asfixiada até a morte. A Polícia Civil contou que o corpo da vítima estava em decomposição e que só depois da perícia os esclarecimentos viram à tona.

O homem preso era conhecido nas redondezas como “violador sexual” e possui 3 passagens criminais por roubo. No depoimento, ele afirmou que agiu a mando dos chefes do tráfico da região que queria dar um “susto” na mulher. Em outra oportunidade, ele negou qualquer ligação com a criminalidade.