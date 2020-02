Babá é presa após agredir criança de 3 anos de idade e o próprio namorado

PUBLICIDADE 

Foi presa, nesta quarta-feira (12) uma babá de 18 anos, suspeita de agredir uma criança de três anos após brigar com o namorado em Londrina, no Paraná. O caso ocorreu no último sábado (8), na casa da própria babá. Primeiro, ela brigou com o namorado e o atingiu com um garfo longo no pescoço.

O homem, de 24 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital. Logo depois, a jovem agrediu a criança que estava cuidando. A irmã da agressora presenciou o ato e avisou a mãe da criança.

A família resgatou a menina e foram até a delegacia para realizar um Boletim de Ocorrência. Exames do Instituto Médico-Legal (IML) confirmaram as lesões provocadas pela agressora.

A menina foi atendida por uma equipe médica, mas não precisou ficar internada e foi liberada. Já o namorado da babá, ferido com um garfo, segue internado e o estado de saúde é estável.

A suspeita passou por audiência de custódia e o juiz decretou que ela fique presa preventivamente. A jovem é investigada por tentativa de homicídio. O caso está em segredo de justiça.