Babá é morta após ser esfaqueada, atropelada e baleada; ex é o principal suspeito

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (21), sob suspeita de ter matado a ex-mulher. O crime foi cometido em frente a várias testemunhas, em uma rua de Itaquaquecetuba-SP. Diego Wellington da Cunha, de 33 anos, teria esfaqueado, atropelado e atirado contra a babá Bárbara Luana Campos de Jesus, de 29 anos. As informações são do Portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida pelo agressor quando saía de casa para ir trabalhar. Em seguida, Diego colocou a jovem em um carro contra a vontade dela e iniciou as agressões. A babá foi morta no bairro Miguel Badra. Bárbara deixa dois filhos de outro relacionamento.

O homem fugiu e foi preso em Itaquaquecetuba, a 11 quilômetros do local onde, segundo a polícia, ocorreu o crime.

De acordo com algumas testemunhas, a vítima e o suspeito tiveram um relacionamento há pouco tempo. Diego já possuía antecedentes criminais por agredir uma outra ex-mulher.