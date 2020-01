Azul terá vôos direto de São Paulo para Nova Iorque a partir de junho

PUBLICIDADE 

A partir de 15 de junho, a empresa Azul companhia aérea brasileira ofertará voos diretos para a cidade de Nova York, nos EUA.

Os aviões partirão dos aeroportos de Viracopos (ABV), em Campinas, e desembarca no Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova York.

Segundo a nota da companhia sobre a novidade, a frequência de voos será diária. Até o momento, a companhia já opera vôos para Fort Lauderdale e Orlando, nos EUA, além de Lisboa e Porto, em Portugal, e algumas cidades da América do Sul como Buenos Aires, na Argentina e Montevidéu, no Uruguai.

Em Nova York, os clientes que voarem com a Azul terão conexões imediatas para cidades como Chicago, Boston, Los Angeles, Austin, Seatle, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Salt Lake City, Houston e Long Beach. As rotas são fruto de uma parceria com a JetBlue, companhia aérea norte-americana.