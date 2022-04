Avó mata a pauladas suspeito de estuprar neta

De acordo com a própria idosa, os três teriam matado o homem a pauladas e o estrangulado como forma de vingança pelo estupro

Uma idosa confessou ter matado o suspeito de estuprar sua neta, em Apucarana, no Paraná.

Segundo a Polícia Militar do estado, além da mulher, outras duas pessoas teriam ajudado no homicídio. O suspeito foi encontrado atrás de um carro, com um fio elétrico ao redor do pescoço e as pernas presas por uma corda.

De acordo com a própria idosa, os três teriam matado o homem a pauladas e o estrangulado como forma de vingança pelo estupro.

Com a confissão, todos os envolvidos foram presos e encaminhados para a delegacia da região.