Avô é preso suspeito de estuprar três netas na PB

As vítimas têm idades de 10, 13 e 18 anos

Na última quarta-feira (17), um idoso de 71 anos, cuja identidade permanece não revelada, foi detido em Itabaiana, no agreste da Paraíba, suspeito de cometer abusos sexuais contra suas três netas. A prisão, realizada de forma preventiva, ocorreu após a aprovação do pedido feito pelas autoridades, conforme informou o delegado Rafael Araújo.

O idoso não foi detido em flagrante anteriormente, de acordo com o delegado, pois se apresentou voluntariamente à polícia. Após essa apresentação, as autoridades formalizaram o pedido de prisão preventiva, que foi acatado e cumprido no referido dia.

As netas do suspeito têm idades de 10, 13 e 18 anos. No que diz respeito à vítima que já atingiu a maioridade, o delegado esclareceu que os abusos ocorreram quando ela ainda era menor de idade.

Apesar de as três vítimas não compartilharem a residência com o homem idoso, a casa dele está localizada nas proximidades do local onde as netas vivem com os pais. O delegado destacou que, devido à proximidade, o avô mantinha contato regular com as netas.