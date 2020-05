Avó e companheiro são indiciados por estupro; vítima de 14 anos está grávida

PUBLICIDADE 

Uma criança de 14 anos foi vítima de abusos do companheiro da avó. A garoto engravidou do agressor quando ainda tinha 13 anos. A avó e o companheiro foram indiciado por estupro de vulnerável. As investigações foram concluídas nessa terça-feira (26).

O crime ocorreu em Araquari-SC e chocou a população local. De acordo com a polícia, os abusos aconteceram quando a menina tinha 13 anos. As autoridades chegaram até os suspeitos através de denúncias, de integrantes da comunidade ao Conselho Tutelar, de que uma criança estava sendo vítima de abusos sexuais.

A polícia foi acionada e, ao chegar no local, constatou indícios de envolvimento do casal. A menina, agora com 14 anos, está grávida de cinco meses. A Polícia Civil iniciou as investigações em março. Apesar de ter pedido a prisão da avó e do companheiro à época, o pedido foi negado pela Justiça, que impôs medidas de proteção impedindo o contato da garota com a avó e o companheiro.

Após o término das investigações, os dois foram indiciados por estupro de vulnerável, mas a polícia desconhece o local onde eles moram atualmente. A polícia informou que a criança está morando com familiares em outra cidade.