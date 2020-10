Avião parte ao meio após bater em vaca durante decolagem

PUBLICIDADE

Uma aeronave de pequeno porte partiu ao meio após colidir contra um vaca durante a decolagem. O acidente ocorreu na sexta-feira (17), na comunidade Novo Porto, zona rural do município de Jordão-AC. Ninguém sofreu ferimentos graves.

Manoel Herles, de 32 anos, foi um dos passageiros do avião. Ele relatou ao Portal G1 que três pessoas ocupavam a aeronave na hora do acidente.

Conforme o apurado pelo G1, no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) consta que o certificado de aeronavegabilidade está suspenso e a aeronave não tem autorização para fazer o serviço de táxi aéreo.

De acordo com o relato de Manoel, a nave foi interceptada por, ao menos, 15 vacas e bois que surgiram na pista. Para evitar a colisão, o piloto tentou adiantar a decolagem levantando a frente da aeronave, no entanto, o trem de pouso ainda bateu em um dos animais, acarretando no acidente.

Ao perceber o impacto, o piloto desligou o avião. O veículo subiu cerca de cinco metros antes de começar a cair. De acordo com Manoel, a aeronave bateu três vezes no chão antes de se partir e ainda percorreu alguns metros, até parar próximo a uma árvore.

“Eu estava na parte de trás e quebrou bem nos meus pés. Foi tudo muito rápido”, contou o passageiro.

Devido ao impacto, a vaca foi lançada cerca de cinco metros e morreu em seguida. O veículo ficou distante cerca de 15 metros do local de colisão com o animal.