Avião faz pouso de emergência e interdita rodovia na Grande São Paulo

ALEXANDRE NOVAIS GARCIA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência no km 326 da Rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste sábado (8). A aeronave era ocupada por um instrutor e um aluno. Apenas um deles ficou ferido e precisou de socorro.

Uma aeronave modelo Cessna executou um pouso de emergência na Rodovia Régis Bittencourt. O avião, de propriedade Aeroclube de Birigui, tinha dois passageiros no momento do acidente. Apenas um dos ocupantes precisou ser socorrido.

Avião colidiu com um caminhão na aterrissagem. A Arteris, concessionária que administra rodovia, afirma que o pouso resultou em um choque com o veículo que trafegava na rodovia.

A queda aconteceu durante aula de pilotagem. Os passageiros da aeronave eram instrutor e piloto, relata a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O voo saiu do aeroclube de Itanhém (SP) e tinha como destino a cidade de Sorocaba (SP).

Acidente interrompeu o tráfego da via. A concessionária afirma haver interdições nos dois sentidos da rodovia. Para os motoristas que trafegavam rumo à capital, foram 5 km de congestionamento. No início da tarde, as vias foram liberadas, mas as filas ainda alcançam 8 km.

Aeronave está praticamente intacta. Conforme o Corpo de Bombeiros, o Cessna permanece “praticamente intacto” após o pouso de emergência. Não houve vazamento de combustível.