Avião com faixa de pedido de casamento cai e passageiro morre

Um pequeno avião que carregava uma faixa de “Quer se casar comigo?” caiu no último sábado (02), em uma ilha perto de Montreal, no Canadá.

O passageiro, que fazia o pedido, morreu na hora, mas o piloto sobreviveu. A queda da aeronave Cessna 172 ocorreu apenas 15 minutos após de seus decolagem.

Segundo a CTV News, o nome do homem ainda não foi divulgado pelo Conselho de Segurança de Transporte do Canadá. A faixa do pedido também não foi encontrada ainda.

O piloto foi identificado como Gian Piero Ciambella, dono da Publicite Aerogram, que foi descrito por Paul Fréchette, piloto e ex-investigador do Transportation Safety Board à CBC Canada, como “um piloto muito experiente”. Os destroços do avião estão sendo enviados para Ottawa para análise.